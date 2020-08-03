شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عمارة: بحب الكينج والإمبراطور وكان نفسى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق.

محمد عمارة لعب فى مركز الظهير الأيسر لعدد من الأندية، أمثال بلدية المحلة والأهلى والمصرى، بالإضافة إلى خوض تجربة الاحتراف فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك ولعب للفريق أربعة مواسم فى الدرجة الأولى، حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات.

ارتدى عمارة قميص المنتخب الوطنى وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998، وعمل مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008. كما شارك مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

فيما حصل على لقب أفضل ظهير أيسر مع المنتخب عام 1998، و عقب الإعتزال حصل على العديد من الدورات التدريبية و خاصة ،الحصول على الدورة الدولية لمدربى كرة القدم التى نظمها الاتحاد الأوروبى عام 2007.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب السفر جداً.

هل تدخل المطبخ.. ما الأكلة التى تتميز فى ظبخها؟

بحب قعدة المطبخ، بس ما بحبش أطبخ.

من مطربك المفضل؟

محمد منير.

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لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

كان نفسي أكون طيار وأنا صغير.

ما هى أطرف المواقف التى تعرضت لها من المشجعين؟

أول يوم لى فى ألمانيا وجدت طفلا عمره حوالى سنتين برفقة والدته يرتدى قميصا يحمل رقمى واسمى، وكان من المواقف المؤثرة بالنسبة لى من أصغر مشجع.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد زكي.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها؟

ألمانيا من أكثر البلاد المقربة إلى قلبي.

النادى الذى تشجعه فى أوروبا؟

ريال مدريد

مثلك الأعلى عندما كنت لاعبا.. على المستوى المحلي والعالمي؟

أحمد رمزى وربيع ياسين.. وعالمياً روبرتو كارلوس.

إذا كنت رياضى فى لعبة غير كرة القدم أى لعبة تختار؟

بحب التنس جداً.