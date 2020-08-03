شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي يحسم مصير «بابل» مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، موافقته علي ضم الأنجولي اري بابل، لصفوف الفريق، شرط اجتيازه الكشف الطبي الذي سيخضع له في القاهرة.
ومن المتوقع أن يصل بابل إلي القاهرة في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد توصله لاتفاق مبدئي مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، علي الانتقال لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.
وتسبب تعليق الرحلات الجوية، في تأخر وصول اللاعب، الي القاهرة خلال الفترة المنقضية.
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