شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام تعلن عودة جائزة أفضل حكم أسبوعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، عودة جائزة أفضل حكم مع نهاية كل أسبوع من مباريات الدوري عقب استئنافه يوم 6 أغسطس الجاري ، كنوع من التحفيز للحكام لتقديم الأفضل وتقليل اخطاء الحكام مع عودة بطولة الدوري ، وذلك فى محاولة لتحسين ورفع كفاءه مستوى التحكيم ، من أجل الخروج بالموسم دون إحتجاجات الأندية على التحكيم

يأت ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه لجنة الحكام بالإتفاق مع اللجنة الخماسية التى تجير أتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين حكام أجانب لأى مباراة فى الدورى بإستثناء مباراة القمه بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم 22 أغسطس ضمن مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب التكلفه العالية لإستقدام طاقم حكام أجانب و التى ستصل الى 35 الف دولار فى المباراة الواحدة.