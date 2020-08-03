شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يطالب لاعبي الأهلي بعدم الاستهتار بمباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من استهتار اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز بعد استئنافه عقب ما تردد في وسائل الإعلام عن حسم الفريق للقب بسبب فارق النقاط مع أقرب منافسيه.

وشدد رئيس الاهلي، على ضرورة أن يلتزم اللاعبين بالتركيز في المباريات ويظهروا بالشكل اللائق باسم النادي في المباريات المحلية حتى يستعيدوا مستواهم قبل مواجهة الوداد المغربي في نضف نهائي دوري الأبطال.