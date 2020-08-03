شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، تدريباته اليومية، استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل، بعد فترة توقف دامت لخمسة أشهر، بسبب فيروس كورونا.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة طلعت يوسف، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى للتواجد مع أسرهم.

وحرص الجهاز الفنى، على تطبيق برنامج لرفع مستوى معدلات اللياقه البدنية للاعبين، وتجهيزهم بشكل قوي لفورمه المباريات، كما عقد طلعت يوسف العديد من الجلسات الفنية مع اللاعبين وشرح طريقه اللعب والأسلوب الفنى الذي ينوى الجهاز الفنى الاعتماد عليه خلال مباريات الدورى الممتاز.

وأنهى الجهاز الفني المران بتقسمية بين اللاعبين، من أجل وضع التشكيل الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، بعد الراحه السلبية التي منحها طلعت يوسف بمناسبة عيد الأضحى.