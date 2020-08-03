«تشاتشيتش» يتحفظ على ضم «الشامي» لصفوف بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتي تشاتشيتش، على فكرة التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تم عرض اسم اللاعب من أجل التعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق، مع بداية الموسم الجديد.
ورفض عبدالعزيز عبدالشافي مستشار المدير الفنى، ترشيح التعاقد مع اللاعب لأنه الفريق يمتلك العديد من اللاعبين بنفس إمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، والتعاقد معه لن يضيف أي جديد لقوة الفريق الهجومية.
وبالرغم من المستوى المتميز الذي ظهر عليه محمد الشامي مع الإسماعيلي خلال مباريات الفريق سواء على المستوى المحلي أو البطولة العربية، ولكنه لم ينل إعجاب مسؤولى نادي بيراميدز الذي يطمح في التعاقد مع مهاجم متميز قادر على قيادة الفريق في البطولة الأفريقية وكذلك بطولة الدورى، ويفاضل بيراميدز بين أكثر من لاعب أفريقي تم عرض السيرة الذاتيه لهم على المدير الفنى للفريق للمفاضله بينهم واختيار الأفضل.
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