شكرا لقرائتكم خبر عن «الفوبيا» تبعد عماد فتحي عن مباريات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من الدفع بعماد فتحي، لاعب وسط الفريق، في المباريات قبل الرسمية، قبل خوضه عددا من المباريات الودية.

وأبدى الجهاز الطبي، تخوفه من تجدد إصابة اللاعب بسبب فوبيا الإصابة، التي تلاحق اللاعبين العائدين بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب.

وابتعد عماد فتحي عن المصري، حوالي تسعة أشهر، بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وحدد الجهاز الطبي برنامجا لتقوية عضلات اللاعب، بالإضافة إلى مشاركته في التدريبات الجماعية مع زملائه.