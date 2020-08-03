شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يجهز الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، في الرابعة عصر غد الثلاثاء، مواجهته الودية الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل.
ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري، للوقوف على خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباريات المتبقية من الدوري.
وأكد مصدر بالاتحاد السكندري، أن المدير الفني غير راض عن أداء اللاعبين منذ عودة التدريبات بعد استئناف النشاط الكروي.
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