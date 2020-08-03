شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب تأجيل مواجهة المصري رسميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لم يطلب تأجيل مباراته أمام المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز، بصورة رسمية.
واأوضح المصدر، صعوبة تأجيل أي مباراة في ظل رغبة «الجبلاية» في إنهاء الموسم في الموعد المحدد حتى يتمكن من منح اللاعبين راحة سلبية قبل بداية الموسم المقبل.
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