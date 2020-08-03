شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطحب طباخ خاص إلى الدار البيضاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اصطحاب طباخ خاص لرحلة الفريق إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء.
ويواجه الزمالك، نظيره الرجاء المغربي، أحد يومي 25، 26 من سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويتنظر أن يصطحب الطباخ الخاص، كميات كبيرة من المواد الغذائية، لاستخدامها تغذية بعثة الفريق أثناء تواجدها في المغرب.
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