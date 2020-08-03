شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنع لاعبيه من الظهور الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ المدير الفني السويسري، رينيه فايلر، إدارة النادي رفضه ظهور أي لاعب من الفريق في قناة الأهلي أو أي قناة فضائية أخرى وذلك للحافظ على تركيز اللاعبين قبل بدء مباريات الدوري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن فايلر رفض ظهور أي لاعب إعلاميا خلال الفترة القادمة، بما في ذلك قناة الأهلي، مكتفيا بظهورة، وظهور عدد من لاعبي الفريق في افتتاح القناة فقط.

ويسعى فايلر للحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق قبل البدء في مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.