شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري عيسى ماندي يقترب من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن اللاعب الجزائري عيسى ماندي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، أصبح على مقربة من الانتقال لفريق ليفربول الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع ماندي، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الصيفية، ليكون ضمن الفريق الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الإسباني طالب برفع المبلغ المعروض من قبل إدارة الريدز بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني لكي يتخلى عن اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي يبلغ 30 مليون يورو، إلا أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع اللاعب، بما أنه في السنة الأخيرة من عقده مع النادي.
ويأتي اهتمام ليفربول للتعاقد مع مدافع، وذلك بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج، ويرى أن المدافع الجزائري يعد خيارا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات، ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
94,483
-
تعافي
42,455
-
وفيات
4,865
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائري عيسى ماندي يقترب من ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.