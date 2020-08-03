شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري عيسى ماندي يقترب من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن اللاعب الجزائري عيسى ماندي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، أصبح على مقربة من الانتقال لفريق ليفربول الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع ماندي، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الصيفية، ليكون ضمن الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الإسباني طالب برفع المبلغ المعروض من قبل إدارة الريدز بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني لكي يتخلى عن اللاعب.



وأوضحت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي يبلغ 30 مليون يورو، إلا أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع اللاعب، بما أنه في السنة الأخيرة من عقده مع النادي.

ويأتي اهتمام ليفربول للتعاقد مع مدافع، وذلك بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج، ويرى أن المدافع الجزائري يعد خيارا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات، ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

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