شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولي يزيل «الغرز» وينتظم بتدريبات الإسماعيلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم أحمد مدبولي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية لفريقه غداً الثلاثاء.
وينتظر أن يجري مدبولي، إزالة الغرز الموجودة في وجهه مساء اليوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للإسماعيلي.
وتعرض مدبولي، للإصابة في مواجهة الإسماعيلي الودية الأخيرة امام مصر المقاصة، واكتفى اللاعب بأداء بعض التدريبات التأهيلية أمس.
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