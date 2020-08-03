شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي: «مخلوف» جاهز لمواجهة المصري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبد العزيز، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن محمد مخلوف، لاعب الفريق الأول جاهز للمشاركة في مواجهة المصري، في الدوري المقررة يوم 14 من الشهر الجاري.
وأضاف الطبيب، ان مخلوف، تماثل تماماً للشفاء، من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن التدريبات الأخيرة.
وانتظم مخلوف، في التدريبات الجماعية، امس، فضلاً عن ادائه بعض التدريبات التأهيلية، داخل صالة الجيمانزيوم، للارتقاء بمستواه البدني.
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