شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير مشاركة «المحمدي» أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، أشعة خلال الأسبوع الجاري، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة المصري المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للدوري، يوم 14 من أغسطس الجاري. ووفقاً للدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، فإن المحمدي، سينتظم في التدريبات الجماعية للمصري، خلال الأسبوع الجاري.

ويعاني المحمدي، من تمزق في اربطة الركبة، أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المنقضية.