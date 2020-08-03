شكرا لقرائتكم خبر عن صحف مغربية: نجم إنتر ميلان تزوج سرًا قبل الانتقال للفريق الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحيفة مغربية، عن زواج الدولى أشرف حكيمى الوافد الجديد على إنتر ميلانو الإيطالى فى صفقة بلغت 40 مليون يورو قادميا من ريال مدريد بعد إعارة أمتدت لموسمين ببروسيا دور تموند الإيطالى.

وذكرت صحيفة الأحداث المغربية أن الدولى المغربى أقدم على الزواج سرًا من فتاة تدعى هبة عبوك، والتى أزاحت الستار على زواجها من اللاعب بعد شائعات كثيرة.

وأعترفت الفتاة بزواجها من اللاعب خلال حديثها لاحدى المجلات، قائلة: «تزوجنا قبل ولادة ابننا، وكان الأمر مألوفًا للغاية، ولكن لا يزال يتعين علينا الاحتفال من خلال حفل رائع».

بالإضافة إلى الكشف عن سر زفافها إلى أشرف، اعترفت هبة أنه على الرغم من الأجواء الناتجة عن فيروس كورونا، فإن 2020 هي أفضل عام في حياتها، بفضل الأمومة، وهي تتطلع إلى الانتقال إلى ميلانو، وهي مدينة قد تمنحها القدرة على مواصلة تطوير مهنتها في التمثيل دون مشاكل.