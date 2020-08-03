شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يطلب تقرير عن حالة ياسر وأموتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تقرير عن حالة الثنائى أحمد ياسر وأوستين أموتو لمعرفة موقفهما من اللحاق بمباراة الفريق مع الزمالك المقررة الخميس المقبل بالدورى الممتاز.

وأدى أحمد ياسر مرانًا منفردًا على هامش مران الفريق الأخير على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك لشعوره ببعض الإجهاد، حيث فَضَل الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي، مع الاكتفاء بأدائه بعض التدريبات الخفيفة مع زميله النيجيري أوستين أموتو الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد اجرائه لجراحة استئصال الزائدة الدودية قبل نحو أسبوعين.