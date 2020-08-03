شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يلاقى بيراميدز وديًا بالدفاع الجوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع فريق بيراميدز وديا مساء غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدورى.

وينتظر أن يدفع إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة بعدد كبير من اللاعبين خلال التجربة خصوصا المجموعة التى لم تشارك فى الوديات الأخيرة للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل عودة الدورى.

ومن المقرر أن يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.

كان اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد أطئمن على تحضيرات الفريق بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.