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مانشستر يونايتد يتفاوض مع عملاء مدافع ليل غابرييل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

يجري ​مانشستر يونايتد​ محادثات مع مدافع ليل، ​غابرييل​، واغتنم يونايتد قرار اللاعب الشاب البرازيلي بمغادرة النادي الفرنسي هذا الصيف، ليدخل في محادثات لجلبه الى اولد ترافورد.

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ويقول RMC أن مان يونايتد قد أجرى مفاوضات مع وكلاء غابرييل، على الرغم من أنه لم يقم بعد بإجراء أي اتصال رسمي مع ليل.

ويطالب رئيس ليل، ​جيرارد لوبيز​، بحوالي 30 مليون يورو لبيع المدافع.

وفي الأسبوع الماضي، قال لوبيز ان اللاعب سيقرر مستقبله خلال هذا الأسبوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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