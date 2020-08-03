مانشستر يونايتد يتفاوض مع عملاء مدافع ليل غابرييل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

يجري ​مانشستر يونايتد​ محادثات مع مدافع ليل، ​غابرييل​، واغتنم يونايتد قرار اللاعب الشاب البرازيلي بمغادرة النادي الفرنسي هذا الصيف، ليدخل في محادثات لجلبه الى اولد ترافورد.

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ويقول RMC أن مان يونايتد قد أجرى مفاوضات مع وكلاء غابرييل، على الرغم من أنه لم يقم بعد بإجراء أي اتصال رسمي مع ليل.

ويطالب رئيس ليل، ​جيرارد لوبيز​، بحوالي 30 مليون يورو لبيع المدافع.

وفي الأسبوع الماضي، قال لوبيز ان اللاعب سيقرر مستقبله خلال هذا الأسبوع.