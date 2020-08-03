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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يتفاوض مع عملاء مدافع ليل غابرييل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
يجري مانشستر يونايتد محادثات مع مدافع ليل، غابرييل، واغتنم يونايتد قرار اللاعب الشاب البرازيلي بمغادرة النادي الفرنسي هذا الصيف، ليدخل في محادثات لجلبه الى اولد ترافورد.
ويقول RMC أن مان يونايتد قد أجرى مفاوضات مع وكلاء غابرييل، على الرغم من أنه لم يقم بعد بإجراء أي اتصال رسمي مع ليل.
ويطالب رئيس ليل، جيرارد لوبيز، بحوالي 30 مليون يورو لبيع المدافع.
وفي الأسبوع الماضي، قال لوبيز ان اللاعب سيقرر مستقبله خلال هذا الأسبوع.
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