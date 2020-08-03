سيرينا تساعد المدارس في اميركا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 كشفت تقارير صحافية اميركية ان اسطورة ​كرة المضرب​ الاميركية الحالي، ​سيرينا ويليامز​ قد تبرعت بـ 4.25 مليون كمامة للمدارس التي لا تستطيع توفير الكمامات في جميع أنحاء ​الولايات المتحدة الأميركية​ للوقاية من ​فيروس كورونا​ الذي ينتشر بكثافة في اميركا.

يذكر ان سيرينا وشقيقتها كانتا قد اعلنتا عن مشاركتهما في منافسات موسم التنس الاميركي.

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