شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داني روز: اتعرض للمضايقة من قبل الشرطة بشكل دائم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 اشار لاعب نادي ​توتنهام هوتسبير​ الانكليزي ​داني روز​ الى انه دائماً ما يتعرض الى الايقاف من قبل الشرطة، خلال قيادته للسيارة في مسقط راسه دونكاستر، حيث يتعرض للسؤال حول ما اذا كانت السيارة التي يقودها وهي من نوع رانج روفر تصل قيمتها الى 100 الف باوند مسروقة.

Advertisements واعتبر روز ان ما يتعرض له من قبل الشرطة غير عادل، وعنصري لانهم يتوجهون اليه بهذا السؤال بسبب لون بشرته الداكنة. في وقت كانت الرياضية بيانكا ويليامز قد تلقت اعتذاراً من قبل الشرطة بعد ان جرى ايقافها لقيادتها سيارة باهظة الثمن وتكبيلها امام ابنها الذي يبلغ من العمر ثلاثة اشهر.

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