لاعبو الاتحاد السكندرى يخضعون لمسحة كورونا قبل ودية سموحة

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جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والإدارى والطبى وجميع العاملين إلى مسحة طبية ثامنة اليوم وقبل اللقاء الودى أمام حرس الحدود والمقرر له الرابعة والنصف غدا الثلاثاء بملعب حرس الحدود.
وكان طلعت يوسف قد اشترط عمل المسحة وذلك للاطمئنان على الجميع خصوصا وأن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات اثنين لاعبين وإدارى ومن المفترض أن الجميع كان متواجد معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة.
لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع .
ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا مغلق ابتداء من يوم الخميس المقبل استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الأثنين 10 أغسطس المقبل على ملاعب برج العرب التاسعة مساء فى اولى مباريات عودة الدورى الممتاز .
ويسعى طلعت يوسف إلى الوقوف على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى ظل النقص العددى الكبير الذي يعاني منه زعيم الثغر، حيث تأكد غياب أيمن غباشى والذى أصيب فى مباراة سموحة الودية الأخيرة و نور السيد للايقاف و رزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتفاق على عدم المشاركه بالإضافة الى أكوى و ويلسون و أنيس سالتو لعدم عودتهم حتى الآن من خارج البلاد.
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