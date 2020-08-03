فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي فى الدوري

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جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عدداً من الأمور الفنية قبل استئناف بطولة الدوري العام، وبالتحديد مواجهة إنبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم 9 أغسطس الجاري، وتعود عجلة مباريات الدوري المصري للدوران من جديد بعد توقف دام 4 أشهر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والذي اجتاح العالم خلال الفترة الماضية.
ويناقش فايلر مع جهازه المعاون كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة مع جهازه الفنية كخطة المباراة والتشكيل الذي سيخوض به المواجهة أمام الفريق البترولي، وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادًا لاستئناف ٔ الدوري حيث حقق الفوز على سموحة برباعية نظيفة وعلى الجونة بنتيجة ٥-٢.
واستقر فايلر على ملامح تشكيله الأساسي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصري، ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن.
في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.
ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).
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