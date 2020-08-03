شكرا لقرائتكم الزمالك يسبق الأهلى فى تحديد موعد إياب نصف نهائى أفريقيا لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة موعد إياب دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي بأن الإياب سيقام في القاهرة أحد يومى 2 و3 أكتوبر القادم بينما يقام الذهاب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل .

الجهاز الفني بالتنسيق مع إدارة النادى سوف يعلن عن عن الموعد المناسب للفريق من بين يومي 2 و3 أكتوبر والملعب الذى ستقام عليه المباراة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

جهاز الزمالك يرغب في الإعلان عن الموعد المناسب له خاصة أن الأهلى سوف يختار هو الآخر أحد اليومين لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربي ولذا يرغب جهاز الزمالك في اختيار الموعد المناسب له قبل أن يختار الأهلى فيرغم على اليوم الأخر .

كان الاتحاد الأفريقي قد اصدر بياناً رسمياً أكد فيه، "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

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وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر

تطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.