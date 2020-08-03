شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. 36 بطولة في دولاب وائل جمعة مع الأهلي والمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

وسجل وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى السابق 14 هدفا فى مسيرته الكروية مع الفانلة الحمراء خلال 336 مباراة بمختلف البطولات المحلية والأفريقية وكأس العالم للأندية، نجح الصخرة خلالهم في تسجيل 14 هدفاً وصناعة 5 آخرين لزملائه بالفريق، بينما كان جمعة قد سجل 3 أهداف مع غزل المحلة قبل الانضمام إلى الأهلي.