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شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. 36 بطولة في دولاب وائل جمعة مع الأهلي والمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.
وسجل وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى السابق 14 هدفا فى مسيرته الكروية مع الفانلة الحمراء خلال 336 مباراة بمختلف البطولات المحلية والأفريقية وكأس العالم للأندية، نجح الصخرة خلالهم في تسجيل 14 هدفاً وصناعة 5 آخرين لزملائه بالفريق، بينما كان جمعة قد سجل 3 أهداف مع غزل المحلة قبل الانضمام إلى الأهلي.
وحصد جمعة عدة بطولات مع الأهلى والمنتخب وصلت إلى 36 بطولة ولعل برونزية كأس العالم للأندية باليابان مرة واحدة في مونديال الأندية هامة في حياتها غير أن البطولات هي :
مع الأهلي:
الدوري المصري الممتاز 8 مرات
دوري أبطال أفريقيا 6 مرات
كأس مصر 3 مرات
كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات
كأس السوبر المصرية 7 مرات
مع منتخب مصر:
الثلاثية التاريخية مع المنتخب (2006-2008-2010) بكأس الأمم الإفريقية
ذهبية مع المنتخب الأول في دورة الألعاب العربية 2007 بالقاهرة
كأس العالم العسكرية مرة واحدة 2001
بطولة إفريقيا مع المنتخب العسكري عام 2004
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