كالياري يتعاقد مع المدرب دي فرانشيسكو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين عن تولي أوزيبيو دي فرانشيسكو منصب المدير الفني للفريق يعقد يمتد حتى يونيو من عام 2022. وسبق لدي فرانسيسكو أن تولى تدريب أندية بيسكارا وليتشي وساسولو وروما، كما أنه وصل مع فريق العاصمة الإيطالية إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، حيث خسر الفريق أمام ليفربول الإنجليزي 6 -7 بمجموع المباراتين. وأنهى كالياري الموسم الماضي من الدوري الإيطالي باحتلال المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة.

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