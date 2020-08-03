غابرييل جيسوس لـ"العربية" : ميسي الأفضل في العالم

اعتبر البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أفضل لاعب في العالم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العمل مع بيب غوارديولا جعله يتعلم الكثير.

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وقال جيسوس في حوار خاص مع "العربية": ميسي ورونالدو في القمة، الأول موهوب والثاني يثير الدهشة من خلال التزامه وتدريباته، لكن بالنسبة لي فليونيل هو الأفضل في العالم.

وزاد حول انتقاله إلى مانشستر سيتي: عندما تلقيت اتصال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وقتها كنت في بالميراس وأعيش لحظات سعيدة، لكن ارتأيت أن أذهب إلى أوروبا وأطور نفسي من خلال العمل مع غوارديولا، وبالفعل تعلمت منه الكثير، هو صارم ويطلب منا الانتظام والالتزام، وهذا ما يدفعنا إلى العمل الجاد والفوز بالمباريات والبطولات، أنا سعيد للغاية بهذا النادي الكبير والمدرب الذي يعتبر الأفضل في العالم.

ويرى جيسوس أن منتخب البرازيل يمر بمرحلة بناء، وأتبع: صحيح أننا لم نفز بكأس العالم منذ فترة طويلة، والأداء في الكأس الأخيرة لم يكن مرضياً، لكن نحن نمر بمرحلة بناء، وعلى المشجعين الصبر لأن المدرب يحاول استغلال أفضل ما يوجد لدى اللاعبين الشبان، والأمر الآخر أن كل المنتخبات تريد منافسة البرازيل، وكلها تريد التغلب على أبطال العالم.