شكرا لقرائتكم روني يحذّر مانشستر سيتي من "مرتدات" ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وين روني قائد منتخب إنجلترا الأسبق مانشستر سيتي من صعوبة في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراته المقبلة في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، وإن خط دفاعه قد يواجه تحديا فعليا أمام ريال مدريد بطل إسبانيا.

وفاز الفريق الانجليزي الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا ذهابا خارج ملعبه 2-1 في مارس الماضي قبل توقف البطولة الأوروبية الأولى للأندية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لكن روني الذي توج بلقب البطولة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008 أكد أن لدى سيتي فرصة كبيرة للتتويج باللقب للمرة الأولى أيضا.

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وكتب روني في عموده في صحيفة "صنداي تايمز": ربما تكون هذه أفضل فرصة لسيتي للفوز بلقب دوري الأبطال، فسيرجيو راموس قائد ريال مدريد موقوف، وهذه خسارة هائلة بالنسبة لدفاع ريال وأعتقد أن سيتي سيسجل، سؤالي الوحيد هو مدى فاعلية خطه الخلفي.

وأضاف روني ريال سيستهدف لاعبي سيتي في قلب الدفاع وهذا يمثل قلقا لأنه خلال الموسم الحالي خسر سيتي أمام جميع الفرق الأخرى بين الستة الكبار على مستوى الدوري الممتازهذا الموسم، وبالتالي فإنه تبين أن فريق جوارديولا يواجه صعوبة في إبعاد الفرق الأفضل عن شباكه.

وقال روني إنه يتوقع أن يترك ريال منافسه سيتي يستحوذ على الكرة ثم يفاجئه عن طريق الهجمات المرتدة، وأردف: رأيت زين الدين زيدان يقوم بهذا خلال فترته الأولى في تدريب ريال مدريد خلال مواجهات كبيرة مع فرق تطبق أسلوب غوارديولا وحقق نجاحا في ذلك، لكني أراهن على سيتي حتى الآن، فهو غير مضطر للتعويض والتهديف حتى أن بوسعه تحمل الخسارة 1-0 والتأهل إلى الدور التالي.