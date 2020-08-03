برشلونة يقترب من إعادة راكيتيتش إلى إشبيلية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لبيع لاعبه الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش إلى ناديه السابق إشبيلية الإسباني بمقابل عشرة ملايين يورو ، حسب ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في بيع اللاعب، كما يحترم رغبة راكيتيتش الذي لم يكن أداؤه بالمستوى المطلوب والمتوقع خلال مواسمه الأخيرة التي قضاها مع الفريق.
وتسمح هذه الصفقة، التي ستخلص برشلونة من راتب راكيتيتش، للفريق بإعادة تجديد الدماء بعد هذا الموسم الذي خرج فيه برشلونة صفر اليدين من البطولات المحلية.
ويمتد عقد لاعب الوسط راكيتيتش (32 عاماً) مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما انتقل إليه في 2014 قادماً من إشبيلية، وحقق معه دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني 4 مرات.
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