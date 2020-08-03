شكرا لقرائتكم جنوى ينجو بثلاثية.. وهبوط ليتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ فريق جنوى نفسه في الوقت المناسب وبقي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 - صفر على ضيفه فيرونا اليوم الأحد في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

في المقابل، انضم ليتشي إلى قائمة الفرق التي ودعت المسابقة، بعدما هبط لدوري الدرجة الثانية رفقة بريشيا وسبال، إثر خسارته 3 - 4 أمام مضيفه بارما في المرحلة ذاتها. وعقب هبوط بريشيا وسبال للدرجة الثانية في وقت سابق، انحصر الصراع بين جنوه وليتشي من أجل البقاء في المسابقة.

ودخل جنوى لقائه مع فيرونا وهو مطالبا بالفوز إذا أراد البقاء، دون النظر لنتيجة لقاء ليتشي وبارما، في ظل احتلاله المركز السابع عشر (الرابع من القاع) متفوقا بفارق نقطة واحدة على ليتشي، صاحب المركز الثامن عشر (أولى مراكز الهبوط).

وعلى ملعب (لويجي فيراريس) افتتح الباراغواياني أنتونيو سانابريا التسجيل لجنوه في الدقيقة 13، ثم عاد اللاعب نفسه للتسجيل مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25. وعزز الأرجنتيني كريستيان روميرو تقدم جنوى، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يتلقى نفس اللاعب بطاقة حمراء في الدقيقة 61 لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حصل فرانشيسكو كاسانا لاعب جنوى، والمغربي سفيان امرابط على البطاقة الحمراء. وارتفع رصيد جنوى إلى 39 نقطة، ولكنه ظل في المركز السابع عشر، في حين توقف رصيد فيرونا عند 49 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى ليتشي مشواره في البطولة بخسارة دراماتيكية 3 - 4 أمام ضيفه بارما. وجاء الهدف الأول لبارما عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فابيو لوتشيوني مدافع ليتشي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، ثم أضاف جيانلوكا كايزاري الهدف الثاني في الدقيقة 24.

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وقلص أنتونين باراك الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة ليتشي في الدقيقة 40، ليأتي زميله بياجيو ميكارييلو بهدف التعادل في الدقيقة 45، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2. وتواصلت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث أحرز الدنماركي أندرياس كورنلويس الهدف الثالث لبارما في الدقيقة 52، وأتبعه روبيرتو إنغليسي بالهدف الرابع في الدقيقة 66، فيما سجل جيانلوكا لابدولا الهدف الثالث لليتشي في الدقيقة 68. وتوقف رصيد ليتشي عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع بارما رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيورنتينا على مضيفه سبال 3 - 1 وأودينيزي على مضيفه ساسولو 1 - صفر، في حين تعادل بولونيا 1 - 1 مع ضيفه تورينو. وخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء بولونيا مع ضيفه تورينو.

وتقدم بولونيا بهدف حمل توقيع لاعبه السويدي ماتياس سفانبرd في الدقيقة 18، غير أن سيموني زازا أحرز هدف التعادل لمصلحة تورينو في الدقيقة 66. ورفع بولونيا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق سبع نقاط على تورينو، صاحب المركز السادس عشر.

وحقق أودينيزي انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، بعد فوزه 1 - صفر على مضيفه ساسولو. وارتفع رصيد أودينيزي إلى 45 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين تجمد رصيد ساسولو، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند 51 نقطة في المركز الثامن. ويدين أودينيزي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ستيفانو أوكاكا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

واختتم فيورنتينا مسيرته في المسابقة بالفوز 3 - 1 على مضيفه سبال في وقت سابق اليوم. وارتفع رصيد فيورنتينا، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 49 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 20 نقطة في قاع الترتيب. وبادر ألفريد دنكان بالتسجيل لمصلحة فيورنتينا في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل ماركو داليساندرو لسبال في الدقيقة 39.

وأعاد الإيفواري كريستيان كوامي التقدم لفيورنتينا من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني للفريق البنفسجي في الدقيقة 89، فيما تكفل التشيلي إيريك بولغار بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.