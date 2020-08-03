«بدون جمهور» .. مواعيد وتفاصيل مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المواعيد النهائية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في بيان اليوم ، جاء فيه : "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب)". نصف النهائي تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصرنصف النهائي Advertisements مواعيد المباريات 22.09.2020 بيراميدز (مصر) – هورويا (غينيا) ، علي ستاد مركب محمد الخامس، الدار البيضاء. 22.09.2020 نهضة بركان (المغرب) – حسنية أغادير (المغرب) ، علي ستاد ملعب مولاي عبد الله، الرباط. النهائي 27.09.2020 ملعب مولاي عبد الله، الرباط وأكد الكاف في بيانه اليوم أن كل المباريات تقام بدون حضور الجماهير.

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