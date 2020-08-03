شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: راحة 4 أيام لبيراميدز قبل الكونفدرالية.. وكاف أربك حسابات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم مراعاة فريق بيراميدز ومنحه راحة لمدة 4 أو 5 أيام قبل السفر إلى المغرب لمواجهة فريق حوريا الغينى فى الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية.

وفقا لبيان رسمى من الاتحاد الأفريقي، حدد الكاف 22 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط على أن تكون المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباريات الكونفدرالية أربك حساباتنا فى جدول الدورى، وسيتم الإعلان عن المباريات المتبقية للدورى خلال الساعات المقبلة.

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أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدالية"، والتى يشارك فيها نادى بيراميدز بطل مصر بجانب حوريا الغينى ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربى، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيرى، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ فى كاف.

وأشار بيان الكاف إلى أنه سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتى وضعتها لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة الاتحاد للتطوير الفني، وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية.

وأضاف البيان الإرشادات على التقييم الطبى المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.