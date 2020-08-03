شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية جديدة للاعبى الاتحاد قبل ودية حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والإدارى والطبى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية ثامنة اليوم، وقبل اللقاء الودى أمام حرس الحدود والمقرر له الرابعة والنصف غد، الثلاثاء، على ملعب حرس الحدود، وكان طلعت يوسف قد اشترط إجراء المسحة للاطمئنان على الجميع، خصوصا أن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات، اثنتين لاعبين وإدارى ومن المفترض أن الجميع كان متواجدا معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة، لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع .

ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا مغلق الخميس المقبل استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين 10 أغسطس على ملاعب برج العرب التاسعة مساءً فى أولى مباريات عودة الدورى الممتاز .

ويسعى طلعت يوسف للوقوف على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه زعيم الثغر، حيث تأكد غياب أيمن غباشى والذى أصيب فى مباراة سموحة الودية الأخيرة ونور السيد للإيقاف ورزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتفاق على عدم المشاركة، بالإضافة إلى أكوى وويلسون و أنيس سالتو لعدم عودتهم حتى الآن من خارج البلاد.