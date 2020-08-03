شكرا لقرائتكم خبر عن احمد عادل مهنئا عمرو جمال بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا غزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الأهلى السابق و المقاصة الحالى على تهنئة عمرو جمال زميله السابق بالقلعة الحمراء ، بعيد ميلاده ، حيث يحتفل عمرو جمال بعيد ميلاده التاسع و العشرون اليوم، ونشر حارس المقاصة صورة تجمعه بعمرو جمال ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، وعلق عليها :" كل سنة وانت طيب يا غزال عقبال 1000000 سنة ويارب تحقق كل اللى نفسك فيه يا حبيبى "

ويحتفل عمرو جمال، لاعب فريق الأهلى والمعار إلى طلائع الجيش، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1991، بدأ عمرو جمال مسيرته مع الكرة فى صفوف الألومنيوم، قبل أن ينتقل للأهلى عام 2010، وتم تصعيده للفريق الأول بعد 3 سنوات من الانضمام للقلعة الحمراء.

ولعب لمنتخب الشباب بعد تألقه مع الأهلى، وبعد ذلك انضم لكتيبة الفراعنة بقيادة شوقى غريب، بعدما رأى الأخير أن الغزال الصغير سيقدم الكثير للمنتخب.

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وكان عمرو جمال أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .