شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للحكام قبل مباريات الدورى بـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، أنه سيتم إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا لأطقم الحكام المختارين لإدارة مباريات الدورى، المقرر استئنافه الخميس المقبل، قبل أى لقاء بـ 48 ساعة، حتى يكون هناك متسع من الوقت للجنة لاختيار طاقم جديد لإدارة المباراة حال حال ثبوت إصابة أى حكم بالفيروس.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة على سرعة ظهور النتائج الخاصة بفيروس كورونا للحكام بعد النسخة بـ24 ساعة فقط لسرعة تجهيز بديل للحكم المصاب.

وفى سياق مختلف، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد عن تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد القيد للموسم الجديد للدوري المقبل والمرجح إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

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وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تحديد فترة القيد شأن داخلى لاتحاد الكرة وليس له وقت محدد لانطلاق فترة القيد، ولكن هناك شرطاً وحيداً وهو أن تكون فترة القيد الواحدة لمدة 4 أسابيع.

فيما استقر مسئولو اتحاد الكرة على تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 ، بعد تأجيل القرار، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف كل ناد 3 لاعبين فقط، حيث كان من المقرر تفعيل القرار الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الأندية وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.