شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والالتزام شعار تدريبات الجونة استعدادا للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق الجونة تدريباتهم الصباحية اليوم فى إطار الاستعداد لعودة النشاط بمباريات الدورى، بعد فترة توقف دامت أكثر من مائة يوم، بسبب جائحة فيروس كورونا، وظهر الالتزام والجدية على اللاعبين خلال المران الصباحى، والذى انعكس على عدد كبير من لاعبى الفريق مثل أكرم توفيق، ومحمد نجيب، بالإضافة إلى حراس المرمى.

وخاض الفريق عدة مباريات ودية استعدادا للدورى، وتعادل مع المقاولون بهدف لكل فريق، والتقى مع الأهلى وفاز الأخير بخماسية مقابل هدفين، سجل خماسية الأهلى، محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي.

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.

وقال بيدرو المدير الفني للفريق أن عودة اللاعبين المعارين للجونة إلى الأهلى مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وباسم على ومحمود الجزار لا يقلقه لأنه يستطيع تعويضهم وتوفير البديل، لافتا إلى أن عودة هؤلاء اللاعبين للأهلى تعنى أنهم نجحوا فى الجونة وقدموا مستوى مميز لذا فضل الأهلى عودتهم.



اكرم توفيق

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الجونة يخوض التدريب الصباحى



الجونة



تدريب الجونة



تدريبات الجونة



جانب من المران



جانب من التدريبات