أوروبيا هذا الاسبوع.. بين عودة دوري الأبطال ومباراة "حلم" البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بعد أن اختتمت مسابقات الدوري المحلية الكبرى في أوروبا، تعود عجلة المنافسات الأوروبية للدوران من جديد مع استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث توجه الأنظار نحو المواجهة الفاصلة الحاسمة لآخر بطاقات الصعود من دوري البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ضمن أبرز أحداث كرة القدم خلال هذا الأسبوع التي تتضمن أيضا اجتماع الأندية الألمانية لبحث إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات.

استئناف الدوري الأوروبي:

تستأنف منافسات الأندية الأوروبية اعتبارا من يوم الأربعاء بعد نحو خمسة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تستكمل منافسات دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.

وكانت ست مباريات فقط قد أقيمت في جولة ذهاب دور الستة عشر قبل توقف المنافسات، وستقام مباريات الإياب الست لتلك المواجهات على ملاعب الفرق أصحاب الضيافة، وذلك بدون حضور جماهير يومي الأربعاء والخميس.

وفي الموعد نفسه، تقام مواجهتي خيتافي أمام إنتر ميلان وروما أمام أشبيلية، في ألمانيا، وستحسم كل مواجهة من مباراة واحدة، حيث لم تلتق الفرق بعضها البعض ذهابا في دور الستة عشر بسبب جائحة كورونا.

وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز شاختار دونيتسك على فولفسبورج 2 / 1 وباير ليفركوزن على جلاسجو رينجرز 3 / 1 وتعادل وولفرهامبتون مع أولمبياكوس 1 / 1 وفوز مانشستر يونايتد على لاسك لينز 5 / صفر وبازل على آينتراخت فرانكفورت الألماني 3 / صفر واسطنبول باشاك شهير على كوبنهاجن 1 / صفر.

وستقام مباريات الإياب الست على ملاعب كوبنهاجن ومانشستر يونايتد وبازل وولفرهامبتون وباير ليفركوزن وشاختار دونيتسك.

استئناف دوري أبطال أوروبا:

تستأنف منافسات دوري الأبطال اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تأهل بالفعل إلى دور الثمانية، أتلانتا الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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بينما ينتظر أن تحسم جولة الإياب مواجهات تشيلسي أمام بايرن ميونخ (انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن 3 / صفر) ونابولي أمام برشلونة (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1) وريال مدريد أمام مانشستر سيتي (انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر 2 / 1) وليون أمام يوفنتوس (انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون 1 / صفر).

وستقام مباريات الإياب يومي الجمعة والسبت على ملاعب بايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

وتجدر الإشارة إلى أن الشكوك تحوم حول المباراة المقررة على ملعب "كامب نو" في برشلونة، بسبب تزايد أعداد المصابين بعدوى كورونا في كتالونيا.

الدور الفاصل المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز:

يقف فريق برينتفورد على بعد انتصار واحد من التأهل للدوري الممتاز لأول مرة خلال 73 عاما، وسيلتقي فريق فولهام في الدور الفاصل لدوري البطولة الإنجليزية الثلاثاء.

وقال توماس فرانك المدير الفني لفريق برينتفورد، الذي تغلب على فولهام 1 / صفر و2 / صفر في مباراتيهما بالدوري خلال الموسم، :"نرغب في تحقيق إنجاز كبير، وسسنخوض النهائي من أجل الفوز."

ويتطلع برينتفورد إلى اللحاق بفريقي ليدز يونايتد وويست برومويتش ألبيون اللذين تأهلا بالفعل إلى الدوري الممتاز بعد أن أحرزا المركزين الأول والثاني في دوري البطولة الإنجليزية.

جمعية عمومية:

تعقد الأندية الــ36 المشاركة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا، اجتماعا للجمعية العمومية غدا الثلاثاء، ويتمثل المحور الرئيسي للاجتماع في بحث إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد في الموسم المقبل للدوري الذي ينطلق في منتصف سبتمبر.

وترغب رابطة الدوري الألماني في اتفاق الأندية على إجراءات مؤقتة منها حظر حضور مشجعي الفريق الضيف ومنع التجمعات الجماهيرية ومنع بيع المشروبات الكحولية عند الاستادات، وذلك سعيا لعودة المشجعين من جديد مع الحرص على الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك من المفترض أن يُتخذ القرار النهائي بشأن عودة الجماهير إلى الاستادات، من قبل السلطات الصحية المحلية في المدن التي تتواجد بها الأندية.