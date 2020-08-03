تقرير.. أولمبياكوس اليوناني يستهدف 3 مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

شهدت الفترة الماضية، ارتباط أكثر من لاعب مصري بالانتقال إلى صفوف أولمبياكوس بطل اليونان في الموسم المنقضي (2019 - 2020)، فالفريق اليوناني عليه الاستعداد جيدًا من أجل التحضير للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما ودّع المنافسات من دور المجموعات في النسخة الحالية.

صحيح أن أولمبياكوس يعتبر من أكبر الأندية في اليونان إلا أنه بعيدًا عن المنافسة في القارة الأوروبية نظرًا لفارق الامكانيات مع كبار الأندية، ليكون هدف عملاق اليونان هو الحفاظ على الأقل بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا.

- البداية من كوكا:

يعتبر أحمد حسن "كوكا"، مهاجم أولمبياكوس من أفضل لاعبي الفريق اليوناني في الموسم المنتهي نظرًا لظهوره في 25 مباراة ليسجل تسعة أهداف إلى جانب صناعته لهدفين.

"كوكا" انتقل إلى أولمبياكوس على سبيل الإعارة منذ موسم (2018 -2019)، قبل أن تتجدد الإعارة مرة أخرى في يناير الموسم الحالي (2019 - 2020) قادمًا من صفوف سبورتنج براجا.

صاحب الـ27 عامًا، من المفترض أن تنتهي إعارته مع بطل اليونان على أن يعود مرة أخرى إلى صفوف سبورتنج براجا، لكن تقارير صحفية يونانية كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة من جانب أولمبياكوس للتعاقد مع "كوكا" بصورة نهائية.

وقالت صحيفة "sdna" اليونانية، إن هناك مانع وحيد يُعطل صفقة انتقال "كوكا" إلى أولمبياكوس وهو المقابل المادي الذي حدده النادي البرتغالي من خلال الحصول على قيمة 2.5 مليون يورو.

الصحيفة اليونانية، أشارت إلى أن نادي أولمبياكوس ليس لديه أي استعداد لدفع هذا المقابل، وهنا تم وضع المهاجم المغربي وليد أزارو كورقة بديلة حال فشل صفقة ضم "كوكا".

وكان أزارو لعب منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة في الاتفاق السعودي، ليسجل مع الفريق ثلاثة أهداف في عشر مباريات، بينما سجل للأهلي في النصف الأول من الموسم أربعة أهداف.

- رفض رمضان:

خرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الأهلي خلال الفترة الحالية، ليعلن أن موكله تلقى عرضًا يونانيًا.

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مصدر - تحفظ على ذكر اسمه - قال في تصريحات عبر "يلا كورة":"رمضان صبحي يمتلك 3 عروض من أندية أوروبية، أحدهم بشكتاش التركي، والثاني أولمبياكوس اليوناني، أما الثالث فمن أحد الأندية الثلاثة الكبار في البرتغال، وجميعهم تحدثوا بشكل رسمي".

وتابع المصدر ذاته: "رمضان لا يرحب بالعروض التي وصلت له في الفترة الماضية، ويرغب في حالة العودة لأوروبا أن يكون من خلال أحد الدوريات الخمس الكبرى."

وبحسب وكيل رمضان، فإن نادي هدرسفيلد يرغب في بيع رمضان للاستفادة مالية من بيعه خاصة أن يتبقى على عقده موسمين فقط.

- النني يحدد مستقبله:

لاعب آخر ارتبط بالانتقال لصفوف أولمبياكوس وهو الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي والمعار لفريق بشكتاش التركي منذ مطلع الموسم الحالي.

النني لديه بند في عقده مع بشكتاش يتيح له التوقيع للفريق التركي بصورة نهائية بشرط دفع 18 مليون يورو يحصل عليها آرسنال.

الفترة الماضية شهدت خلافات بين اللاعب ومسئولي بشكتاش حول تأخر الراتب الذي يحصل عليه متوسط الميدان المصري الأمر الذي جعل إدارة آرسنال تتدخل من أجل تهدئة الموقف.

وبحسب مصدر - رفض ذكر اسمه- أدلى بها لـ"يلا كورة" :"النني سعيد مع بشكتاش ويرغب في الاستمرار في تركيا الموسم المقبل، الخلافات لا تتعدى حول تأخر الراتب فقط".

وأضاف المصدر أن النني سيرحل فقط عن بشكتاش في حالة الحصول على مناسب ولائق في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث إن هدف اللاعب الأول العودة للبريميرليج .

ووفقًا لأرقام النني مع بشكتاش في الموسم المنتهي (2019 - 2020)، فقد شارك اللاعب المصري في 36 مباراة سجل من خلالها هدف وحيد وصنع أربع تمريرات حاسمة.