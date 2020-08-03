كاف يحدد المواعيد النهائية لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد النهائية لنصف نهائي ونهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الكاف في بيانه أنه سيتواصل مع أصحاب المصلحة حول إمكانيات تنظيم المباريات المتبقية في دوري الأبطال بحضور جماهيري أو خلاف ذلك.

وتقرر بشكل نهائي بعد انسحاب الكاميرون، إقامة مباراتي نصف النهائي بنظام الذهاب الإياب.

ويلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.

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وتقام مباراتي الذهاب أحد يومي 25، و26 سبتمبر في المغرب، فيما تقام مواجهة العودة أحد يومي 2،و3 أكتوبر في مصر.

وتقام المباراة النهائية على ملعب محايد في حالة وصول فريقين من مصر والمغرب للمباراة النهائية.

وفتح الاتحاد الأفريقي الباب أمام الدول التي تود استضافة النهائي الأفريقي بعد الحصول على الضمان الحكومي في موعد لا يتجاوز 17 أغسطس.

وفي حالة تأهل ناديين مصريين أو مغربيين للمباراة النهائية ستقام في نفس البلد المنتمي له الناديين، في موعد مقترح وهو 16 أو 17 أكتوبر 2020.

وأتاح الاتحاد الأفريقي للاتحادين المصري والمغربي موعدا نهائيا يوم 15 أغسطس لتأكيد استعدادهما لاستضافة النهائي.