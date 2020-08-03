محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاد وائل جمعة مدافع وقائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.
ويحتفل وائل جمعة اليوم الإثنين بعيد ميلاده الـ45.
وعدد "كاف" من خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بطولات وائل جمعة سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر "قارياً".
وذكر "كاف" أن وائل جمعة توج بـ3 بطولات لكأس الأمم الأفريقية، و6 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و6 بطولات لكأس السوبر الأفريقي، بجانب التواجد 4 مرات في التشكيل الأفضل لأفريقيا.
وكتب "كاف" "اليوم يحتفل أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية بعيد ميلاده، صخرة الأهلي والمنتخب المصري وائل جمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "صخرة الأهلي والمنتخب".. كاف يحتفي بعيد ميلاد وائل جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.