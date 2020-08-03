"صخرة الأهلي والمنتخب".. كاف يحتفي بعيد ميلاد وائل جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاد وائل جمعة مدافع وقائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.

ويحتفل وائل جمعة اليوم الإثنين بعيد ميلاده الـ45.

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وعدد "كاف" من خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بطولات وائل جمعة سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر "قارياً".

وذكر "كاف" أن وائل جمعة توج بـ3 بطولات لكأس الأمم الأفريقية، و6 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و6 بطولات لكأس السوبر الأفريقي، بجانب التواجد 4 مرات في التشكيل الأفضل لأفريقيا.

وكتب "كاف" "اليوم يحتفل أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية بعيد ميلاده، صخرة الأهلي والمنتخب المصري وائل جمعة".