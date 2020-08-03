مانشستر سيتي يعلن عن قميصة الجديد لموسم 2020/2021

أعلن نادي مانشستر سيتي إلانجليزي، مساء اليوم الإثنين، عن قميصة الجديد ، والذي سيخوض به مبارياته القادمة خلال موسم 2020/2021. ونشر الحساب الرسمي لمانشيستر سيتي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر صور للاعبي الفريق مرتدين القميص الجديد . مرتدين القميص الجديد . يذكر أن احتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة ، بفارق 18 نقطة عن حاصد اللقب ليفربول الذي حسم البطولة برصيد 99 نقطة، وعاد لقب البريميرليج إلي الأنفيلد مرة أخري بعد أن غاب عن الريدز قاربة الثلاثين عاما. برصيد 99 نقطة، وعاد لقب البريميرليج إلي الأنفيلد مرة أخري بعد أن غاب عن الريدز قاربة الثلاثين عاما. ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

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