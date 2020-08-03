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مانشستر سيتي يعلن عن قميصة الجديد لموسم 2020/2021

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أعلن نادي مانشستر سيتي إلانجليزي، مساء اليوم الإثنين، عن قميصة الجديد ، والذي سيخوض به مبارياته القادمة خلال موسم 2020/2021.

ونشر الحساب الرسمي لمانشيستر سيتي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر صور للاعبي الفريق

مرتدين القميص الجديد .

يذكر أن احتل مانشستر سيتي وصافة برصيد 81 نقطة ، بفارق 18 نقطة عن حاصد اللقب الذي حسم البطولة

برصيد 99 نقطة، وعاد لقب البريميرليج إلي الأنفيلد مرة أخري بعد أن غاب عن الريدز قاربة الثلاثين عاما.

ومن  المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي نظيره يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من .

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