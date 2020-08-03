الدوري المصري .. " عودة بعد اشتياق "

تترقب جماهير ومتابعي الكرة المصرية عودة المباريات إلي الملاعب مرة أخري، بعد غياب دام قرابة خمسة أشهر منذ مارس الماضي ، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستأنف الدوري المصري ، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس والتي كانت مؤجلة من الجولة 14،ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وجداول

وفي مباراتين مؤجلتين يلعب نادي مصر ضد الإنتاج الحربي في 8 أغسطس ويواجه مصر المقاصة فريق أسوان في 9 أغسطس.

وتستكمل مباريات الجولة 18 في 10 أغسطس بمواجهة حرس الحدود والمصري ومباراة الاتحاد والزمالك.

وإليكم جدول المؤجلات بالدوري المصري :-

وفي 10 أغسطس أيضا تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

وإليكم جدول مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر:-

Advertisements

وتبدأ الجولة 20 في 16 أغسطس ، والتي ستبدأ بمبارة بيراميدز وطلائع الجيش ، و إليكم جدول مواعيد الجولة:-

وبعد 5 أيام تنطلق الجولة 21 والتي تشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر لها 22 أغسطس في استاد القاهرة.

وإليكم جدول مباريات الجولة 21:-

وتجري مباريات الجولة 22 في أيام 25 و26 و27 أغسطس، والتي ستفتتح بمبارة إنبي و أسوان، وإليكم جدول مواعيد مباريات الجولة :-

يذكر أن أحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري قبل توقف النشاط، برصيد 49 نقطة من 17 مبارة

ويبقي له مباراة مؤجلة ، كما جاء المقاولون في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، فيما احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 18 لقاء في البطولة، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 31 من 16 مباراة ليتبقي له مبارتان مؤجلتان ، وفي المركز الخامس جاء الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة من 17 مباراة .

وشهد قرار عودة الدوري واستكماله جدل واسع ونقاشات عديدة واعتراض من بعض الأندية ، قبل أنت تحسم الحكومة المصرية الجدل في هذا الموضوع، معلنة أن النشاط الكروي سيعود تدريجيا بداية من 25 يوليو الماضي، ثم من بعدها أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري المصري سيبدأ من 6 أغسطس ، لحين الانتهاء من الإجراءات الإحترازية وعمل مسحات طبية للاعبين والأجهزة الفنية والحكام، لحفاظ علي سلامة الجميع .