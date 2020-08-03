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كيكي يراهن على "وسط" برشلونة إمام نابولي لمواجهة غياب النجوم

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اكدت تقارير صحفية  أن سيواجه صعوبات خلال لقائه مع نابولي يوم السبت المقبل في اياب دور الـ16 لدوري ابطال أوروبا وذلك لغياب سيرجيو بوسكيتس وفيدال بسبب الإصابة. 

 

 بالإضافة إلى آرثور الذي يرفض العودة من البرازيل، لاستكمال

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الموسم خاصة بعد انتقاله رسميا إلى يوفنتوس 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين  الفريقين في إيطاليا بالتعادل بهدف لكل منهما مما يتطلب ضرورة  الفوز او التعادل السلبي لحصول الفريق الأسباني

على بطاقة التأهل لدور الثمانية. 

واكدت تقارير قريبة الصلة بالفريق الكتالوني أن كيكي سيتين سيراهن على خط وسطه في المباراة بالاعتماد على دي يونج، وراكيتيش، وسيرجي روبرتو. 

 ومن المنتظر ان يلعب كيكي بتشكيل يضم:في حراسة المرمى: شتيجين وخط الدفاع: سيميدو، وبيكيه، ولينغليت، وألبا،والوسط: دي يونج، راكيتيش، سيرجي روبرتو والهجوم: ، جريزمان، سواريز. 

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