تأكد غياب ثنائي الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن الفريق في المواجهة المرتقبة أمام الهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الأسبوت الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين .
وسيفقد النصر خدمات الثنائي عبد الله مادو وفراس البريكان، وهو ماقد يؤثر على الفريق بالسلب، حيث يحتاج للفوز في المباراة او التعادل على أقل تقدير للحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب .
وأكد طبيب الفريق للمدير الفني روي فيتوريا انالثنائي لم يكمل برنامجه التأهيلي الخاص، وسيكونا في حاجة لمزيد من الوقت للعودة إلى لياقتهما والدفع بهما في المباريات .
ويدخل النصر مباراة ديربي الرياض وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بينما يخوض الهلال المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 51 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يفقد خدمات ثنائي الفريق أمام الهلال في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.