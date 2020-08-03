النصر يفقد خدمات ثنائي الفريق أمام الهلال في الكلاسيكو

تأكد غياب ثنائي الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن الفريق في المواجهة المرتقبة أمام الهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الأسبوت الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين .

وسيفقد النصر خدمات الثنائي عبد الله مادو وفراس البريكان، وهو ما

قد يؤثر على الفريق بالسلب، حيث يحتاج للفوز في المباراة او التعادل على أقل تقدير للحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب .

وأكد طبيب الفريق للمدير الفني روي فيتوريا ان

الثنائي لم يكمل برنامجه التأهيلي الخاص، وسيكونا في حاجة لمزيد من الوقت للعودة إلى لياقتهما والدفع بهما في المباريات .

ويدخل النصر مباراة ديربي الرياض وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بينما يخوض الهلال المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 51 نقطة .