الأسترالي كيريوس يعلن انسحابه من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

أعلن الأسترالي كيريوس انسحابه من بطولة أميركا المفتوحة للتنس الأرضي ، إحدى البطولات الأربع الكبرى . ومن المقرر ان تنطلق البطولة أواخر الشهر الحالي وسط اجراءات احترزية كبيرة بسبب انتشار فيروس فيروس كورونا بحسب استعدادات الأتحاد الدولي للعبة والذي وضع برنامجا شاملا لضمان عودة النشاط والجفاظ على اللابين ، وكان من أول الاتحادات التي حرصت على عودة ممارسة اللعبة . وكانت الاستراليه اشلي بارتي قد اعلنت ايضا انسحابها بسبب الخوف من فيروس الكرونا المستجد ، وهو ما يعني أن البطولة من الممكن الغائها أو تأجيلها حال استمرار انسحاب اللاعبين .

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