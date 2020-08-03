كاف يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة الـ 45

احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم صباح اليوم الإثنين، بذكري مولد أسطورة الدفاع المصري وائل جمعة لاعب المنتخب الوطني ونجم الأهلي السابق ، الخامس والأربعين. ونشر كاف تغريده له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " اليوم يحتفل أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية بعيد ميلاده. صخرة الأهلي والمنتخب المصري وائل جمعة" الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " اليوم يحتفل أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية بعيد ميلاده. صخرة الأهلي والمنتخب المصري وائل جمعة" وأبرز كاف أن وائل جمعة حصد كأس الأمم ثلاث مرات كمع المنتخب المصري، كما توج مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ست مرات ، والسوبر الإفريقي ست مرات أيضا. وجاء وائل جمعة ضمن أفضل تشكيل بالقارة الإفريقية السمراء أربع مرات.

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