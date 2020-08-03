رياضة | حقيقة اقتراب جونياس من قيادة قطاع الناشئين بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة اقتراب جونياس من قيادة قطاع الناشئين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر صحفية، عن حقيقة اقتراب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة، من قيادة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وأشارت المصادر، إلى أن جونياس ليس لديه أي معلومة، بشأن ارتباط اسمه بالعمل في قطاع الناشئين بالأهلي، وما تردد في هذا السياق غير صحيح.

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ويمتلك جونياس حاليا عروض من داخل وخارج مصر حاليا، ولم يحسم خطوته المقبلة حتى الآن.

يذكر أن جونياس، ساهم بشكل كبير في تطوير الأداء الفني لوادي دجلة، لكن لم تساعده النتائج، لتستقر إدارة النادي على رحيله.