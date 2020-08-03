رياضة | موعد مباراة الزمالك والمصري ببطولة الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والمصري ببطولة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهات قوية خلال الشهر الجاري.

ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة ويأتي خلفه فريق المقاولون العرب برصيد 33 نقطة ثم بيراميدز ثالثًا برصيد 32 نقطة والزمالك فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

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يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندريه مباراة قوية تجمع الزمالك والمصري فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم السادس من أغسطس المقبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وأكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.