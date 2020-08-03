رياضة | الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمر خربين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمر خربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

تعاقد الزمالك مع عمر خريبين

تحدثت مصادر صحفية داخل الزمالك، عن حقيقة تعاقد مسؤولي الأبيض، مع السوري عمر خربين نجم فريق الهلال السعودي.

وأوضحت المصادر أن بعض الوسطاء قاموا بعرض فكرة التعاقد مع خربين، على مسؤولي الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وتابعت المصادر أن العرض جاء نتيجة رغبة مدرب الهلال في رحيل خربين عن صفوف بطل دوري أبطال آسيا، مشددا على أنالأزمة بالنسبة للأبيض، تكمن في قائمة اللاعبين الأجانب المتكدسة، وعدم وجود أماكن شاغرة، بخلاف التعاقد مع لاعبان جدد ووجود ثلاثة لاعبين على قائمة الإعارات.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع الأنجولي آري بابل إلى جانب التونسي حمزة المثلوثي تمهيدًا لضمهما بداية من الموسم الجديد.

من جانبه ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الزمالك بصدد الدخول في مفاوضات مع النجم السوري، وناديه من أجل التعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

ويتواجد حاليًا بين صفوف الزمالك أربعة لاعبين أجانب هم الكونغولي كابونجو كابونجو، والتونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم، وعلى مستوى الإعارات، يمتلك الزمالك المغربي حميد أحداد، والنيجيري معروف يوسف المعار إلى المقاولون العرب والإيفواري رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري.