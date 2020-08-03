رياضة | صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبذل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات مكثفة لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي تعد الهدف الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادي.
وطلب فايلر تقريرًا عن الشحات من الجهاز الطبي يتم توضيح فيه موعد عودته بالتحديد بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التي يعول عليها كثيراً سواء على المستوي المحلي أو الافريقي.
وأكد طبيب الأهلي لفايلر أن حسين الشحات سيعود في فترة تتراوح من شهر ونصف الي شهرين بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التي أجراها.